Genova. Raffica di interventi dei vigili del fuoco per danni provocati dal vento questa mattina. A Gwenova i pompieri stanno intervenendo al cimitero di Sant’Alberto.

In precedenza era scattato l’allarme per cadute di intonaco in via della Maddalena. Problemi e verifiche in corso anche su strutture pericolanti in via Cravasco e corso Firenze.

Problemi per il vento anche nei cantieri. In Piazza De Ferrari, ad esempio, la recinzione di un cantiere si è abbattuta per le raffiche violente che – come registrato da Arpal – sono arrivate anche a sfiorare i 100 km/h al Porto antico.