Genova. Non è successo nulla, per fortuna. Ma avrebbe potuto andare ben peggio. Questo pomeriggio su un autobus Amt della linea 188, in servizio nella zona di Pra’, un pannello posizionato al di sopra della cabina di guida, e contenente alcune apparecchiature elettroniche, è crollato a causa di alcuni balzi dovuti all’asfalto sconnesso.

Il pannello ha rischiato di ferire l’autista alla guida. Cosa che non è accaduta, ma il servizio è stato interrotto e gli stessi passeggeri si sono chiesti cosa sarebbe accaduto in caso il conducente avesse perso i sensi.

Foto 2 di 2



“Quello che si è verificato è un problema da noi già denunciato anni fa – dicono dal sindacato autonomo Orsa – in quanto questa problematica era comune anche ad altre vetture, la struttura non è idonea a supportare il peso dell’apparecchiatura Simon e inoltre mancano le catenelle o corde di sicurezza che ne avrebbero impedito, quantomeno, l’apertura accidentale e la caduta”.

“Abbiamo suggerito una serie di interventi mirati – continuano dal sindacato – con squadre di operai in straordinario per tamponare la situazione, e auspichiamo che questa amministrazione non stia immobile come la precedente”.