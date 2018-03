Coppa Davis: ecco gli azzurri convocati per la sfida di Genova

Genova. Sale l’attesa a Genova per i quarti di finale di Coppa Davis in programma da venerdì 6 a domenica 8 aprile sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso.

Oggi il capitano della nazionale italiana Corrado Barazzutti ha scelto i cinque giocatori per il match contro i transalpini campioni del mondo in carica. Allo stadio Beppe Croce vestiranno la maglia azzurra Simone Bolelli, Fabio Fognini, Paolo Lorenzi, Andreas Seppi e Matteo Berrettini.

Continua la corsa ai biglietti per la sfida di Coppa Davis: nelle prossime ore saranno messi in vendita sul circuito TicketOne gli ultimi 100 tagliandi giornalieri per le tribune superiori. Prosegue inoltre la vendita dei posti in primary position, disponibili unicamente nel format delle cinque giornate che comprendono i match di Coppa Davis e quelli della sfida di Fed Cup tra Italia e Belgio in programma sempre allo stadio Beppe Croce di Genova sabato 21 e domenica 22 aprile.