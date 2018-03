Coppa Davis a Genova, verso il tutto esaurito. E i francesi si stanno già allenando al Tennis Club

Genova. Un pomeriggio di festa nel cuore di Genova su una piazza che per un giorno si trasformerà in un campo da tennis. Sull’erba sintetica allestita in piazza De Ferrari arriveranno martedì pomeriggio tra le 16 e le 17 Fognini e compagni per un abbraccio a Genova e a tutti i liguri che vorranno essere presenti. Ci saranno tanti giovani delle scuole tennis ma anche gli studenti del Torneo Ravano che potranno scambiare qualche colpo con gli idoli azzurri che tre giorni dopo proveranno ad assaltare sulla terra rossa di Valletta Cambiaso i francesi capitanati da Yannick Noah. Ci saranno soprattutto tanti appassionati o anche semplici curiosi che potranno portare a casa un selfie e un autografo con i campioni del tennis italiano e non è un dettaglio che i due top player siano il ligure doc Fabio Fognini e il ligure d’adozione Andreas Seppi (tesserato per il Tennis Club Santa Margherita Ligure). Con loro anche Paolo Lorenzi, Simone Bolelli e l’esordiente Matteo Berrettini.

«Un ringraziamento speciale – spiega Andrea Fossati, presidente della Fit Liguria – va alla Federazione e a Sergio Palmieri, Direttore tecnico delle Nazionali Azzurre, per la collaborazione e la sensibilità con cui hanno aderito a questo importante evento di piazza che permette di portare il tennis fuori dal Campo e in mezzo alla gente con un abbraccio collettivo ai nostri Azzurri che spero possa anche essere fonte di ulteriore carica per la grande sfida ai Campioni del Mondo».

«Abbiamo mantenuto la promessa fatta», commenta l’assessore allo Sport di Regione Liguria Ilaria Cavo. «La Coppa Davis sarà un grande appuntamento di sport, unico per gli appassionati, ma anche un grande evento di piazza per tutti. Il nostro obiettivo è che l’intera cittadinanza possa ammirare i campioni italiani capeggiati da Fabio Fognini, vederli palleggiare in città anche fuori dalle gare che si svolgeranno a Valletta Cambiaso, e dare l’opportunità soprattutto ai più piccoli di sfidare i grandi campioni azzurri. Vi aspettiamo tutti in piazza De Ferrari martedì pomeriggio: bambini, adulti, famiglie, iscritti ai circoli dei tennis liguri, appassionati di questo sport e non, per vivere insieme la gioia di essere per qualche giorno la capitale italiana del tennis».

Si partirà già dalle ore 15 con prove aperte a tutti i giovani al cospetto dei Maestri della Federtennis Liguria. Poi, tra un allenamento e l’altro, arriveranno gli Azzurri per ricevere l’abbraccio della città e “incrociare” le racchette con i pià giovani e regalare qualche colpo. Lo spot migliore per le tre giornate di Davis in uno Stadio Beppe Croce che va verso il tutto esaurito.

«Un evento straordinario come la Coppa Davis non poteva essere presentato in modo “ordinario” – sottolinea l’assessore comunale alla Cultura e alle politiche giovanili Elisa Serafini -, per questo abbiamo deciso di trasformare piazza De Ferrari in un campo da tennis all’aperto. Per i cittadini sarà un momento di svago e di divertimento, per noi una grande occasione di marketing territoriale».

Una occasione, la Davis, che il pubblico non si è lasciato sfuggire. Dentro l’uovo di Pasqua ci sarà il tutto esaurito. Al momento, infatti, sono stati venduti tutti i 2500 biglietti della Tribuna Superiore e rimangono solo 30 abbonamenti di Primary Position (costo euro 180) che valgono per tutte le 5 giornate di Coppa Davis e Fed Cup e pochissimi biglietti per la giornata di domenica al costo di 90 euro. Biglietti e abbonamenti sono in vendita su Ticket One (info e aggiornamenti sul sito www.italyvfrance.com).

Oggi intanto la Francia è arrivata nel capoluogo ligure e ha sostenuto nel pomeriggio la prima seduta di allenamento sui campi del Tennis Club Genova. I ragazzi del Capitano Yannick Noah saranno in campo anche domani tra le 10 e le 16, sempre al Tc Genova. Gli Azzurri del Capitano Corrado Barazzutti arriveranno a Genova in serata e domani sosterranno la prima seduta di allenamento.