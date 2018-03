Concerto troppo lungo, i vigili bloccano i bongo a De Ferrari

Genova. Hanno iniziato a suonare bongo e congas a tutto spiano, trasformando piazza De Ferrari nella succursale del “sambodromo” di Rio fino all’arrivo degli agenti della polizia municipale che hanno bloccato l’esibizione.

Ai due musicisti, infatti, sarebbe stata contestata la durata del concerto improvvisato.

Secondo il regolamento varato dalla giunta comunale, infatti, non è possibile suonare per più di un’ora nello stesso posto e, per questo motivo, i due percussionisti sono stati allontanati dalla zona.