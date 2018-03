Il Comune di Genova nega il patrocinio al ‘gay pride’ ma l’assessore Serafini avrebbe detto sì

Genova. “Quella decisione non è di mia competenza, e ho chiesto che quindi fosse precisato, a me possono chiedere un parere sulla possibilità di patrocinare questo tipo del gay pride ma poi la decisione compete al gabinetto del sindaco, il mio sarebbe stato un parere positivo”. Elisa Serafini, assessore alla Cultura, marketing territoriale e politiche giovanili della giunta Bucci precisa quale sia la propria posizione sul tema del rifiuto del patrocinio da parte del Comune al corteo del gay pride del 16 giugno e alla “Colorata Cena” in piazza contro l’omofobia del 17 maggio.

Questo perché, inizialmente, nella comunicazione del diniego arrivata agli organizzatori, il coordinamento Liguria Rainbow, c’era scritto che era stata Serafini a non dare il patrocinio. L’esponente della giunta, però, è da sempre impegnata nelle battaglie contro l’omofobia tanto che, ricorda: “Ho chiesto e dato il patrocinio a un’iniziativa sul ‘omocausto’, ho partecipato alla giornata alla giornata in ricordo per le vittime della transfobia e continuo a celebrare le unioni civili”.

Serafini, che è iscritta all’associazione radicale Certi Diritti, per i diritti di genere, durante la campagna elettorale della scorsa primavera era stata attaccata dai candidati del Popolo della Famiglia.