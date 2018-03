Comune di Genova, la giunta approva il rendiconto di bilancio 2017: debito ridotto di 40 milioni

Genova. La giunta comunale, nella seduta odierna, ha approvato la proposta al consiglio di adozione del rendiconto di bilancio per l’anno 2017. Tutti i parametri del bilancio del Comune di Genova sono in equilibrio.

Lo stato del debito registra una riduzione di quasi 40 milioni di euro e il rendiconto dell’ente consegna un avanzo di amministrazione di quasi 20 milioni sulla parte corrente, di cui 6 milioni che potrebbero essere liberamente utilizzati e 14 già in precedenza vincolati.

Tali risorse aggiuntive saranno impiegate nella prima variazione di bilancio previsto per il mese di maggio. In evidenza la spesa per le politiche sociali che ha raggiunto il record storico di 52 milioni di euro.

L’assessore al Bilancio Pietro Piciocchi ha intrapreso una serie di azioni strutturali al fine di incrementare sempre di più le disponibilità finanziarie per gli esercizi futuri e migliorare l’attività di programmazione.