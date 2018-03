Compravendite immobiliari, secondo l’osservatorio Ligure la maggior parte sono per case sotto gli 85mq

Genova. La discesa dei prezzi che ha portato a un progressivo avvicinamento tra domanda e offerta, il maggior clima di fiducia delle famiglie liguri nell’investimento sulla prima casa, ma anche il miglioramento delle condizioni per l’erogazione dei mutui e le agevolazioni fiscali concesse per le ristrutturazioni. Sono questi i motivi principali della ripresa del comparto immobiliare, che emerge da “guidavalorecasa”, la pubblicazione di Fiaip Liguria, la federazione degli agenti immobiliari professionali che, da 11 anni, rileva i dati dei 235 comuni liguri. Secondo la pubblicazione, quindi, il mercato delle abitazioni risulta in recupero, ormai ininterrotto, dal 2014, che ha portato, praticamente, a riassorbire gli effetti della profonda crisi del 2012.

Le compravendite di abitazioni hanno premiato le case di medie e grandi, con il 60% suddiviso tra quelle tra i 50 e gli 85mq e quelle tra gli 85 e i 115 mq. I tempi di vendita per un’abitazione in città restano in equilibrio tra i 240 e i 260 giorni mentre per una casa al mare scendono. A 151 giorni, circa la metà rispetto a quelle in entroterra, collina e montagna, intorno ai 330 giorni. Ad acquistare, a Genova, sono per la quasi maggioranza liguri mentre gli extracomunitari variano dal 4 al 7% degli acquirenti. Le vendite degli immobili sono per il 41% per liquidità mentre sono equamente distribuite quelle per cambio della struttura famigliare o miglioramento della condizione abitativa, mentre l’11% riguarda il trasferimento.

Per l’acquisto, invece, la maggior parte delle richieste, 55%, riguarda la prima casa mentre il 38% approfitta di prezzi particolarmente interessanti. La maggioranza degli acquirenti è composta da impiegati e l’età media varia equamente tra 35-55 anni, che si dividono l’88% delle transazioni, mentre i giovani tra i 25 e i 35 anni sono il 10%. “I numeri parlano chiaro – sottolinea il presidente regionale, Matteo Montanari – la fiducia nel mattone è aumentata anche se, nel 2017, abbiamo notato un rallentamento, che pensiamo sia dovuto alle problematiche sociali. L’anno che si è concluso ha seguito il trend positivo dell’ultimo decennio, anche se abbiamo registrato, dopo 9 trimestri positivi, registra una lieve flessione nelle vendite a Genova, forse in attesa di capire quali saranno gli orienta,enti del nuovo governo”.

Da parte degli agenti, quindi, c’è una forte aspettativa nei confronti del nuovo governo. “A loro chiediamo di portare avanti alcune delle nostre proposte – prosegue Montanari – tra le quali l’introduzione della cedolare secca anche nel comparto delle locazioni commerciali, che già ha fatto ottimi risultati in quelle residenziali”.