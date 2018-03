I commenti social su Sampdoria-Inter

Genova. Il profilo twitter della Sampdoria ha concluso con un “male, malissimo” il live tweeting della partita di ieri contro l’Inter. Uno 0-5 che ha lasciato il segno, anche in conferenza stampa post gara, con le dichiarazioni di Marco Giampaolo. Abbiamo provato a scovare i tweet (ma anche gli status di Facebook) per raccontare questa partita assurda (soprattutto a posteriori).

Eppure gli interisti non erano così ottimisti, all’inizio…

L’@inter incontra la #Samp ed arbitra #Tagliavento… Troppi ricordi.. La squadra prima in classifica venne lasciata in 9 dopo 32 minuti…mai successo in 115 anni di storia…#SampdoriaInter pic.twitter.com/B2C27cHqKP — Ezechiele Lupo???? (@Gianni_Is_Back) 16 marzo 2018

La partita però si mette male per la Samp e in effetti qualche problema c’è

quando avversari continua a tirare di tacco a due metri da tua porta, forse in tua difesa é qualcosa da sistemare#SampdoriaInter #icardi #rafinha — Vujadln Boskov (@VujaBoskov) 18 marzo 2018

Segnaliamo con piacere questo profilo twitter “I cross di Candreva”, in cui c’è un originale riassunto della partita

E proprio l’analisi a posteriori ha scatenato maggiormente i commentatori sui social. Si scomoda addirittura Babbo Natale

Oggi il gemellaggio tra #Sampdoria e Hellas Verona è più forte che mai.#SampdoriaInter 0-5#VeronaAtalanta 0-5 — Babbo Natale™ (@Santas_Official) 18 marzo 2018



C’è anche chi osa fini paragoni politici

La Spal che ferma la Juve, L’Inter che gioca bene al calcio.

Ormai l’unica certezza è Putin.#SpalJuve #SampdoriaInter #Putin — Pietro Diomede (@PDUmorista) 18 marzo 2018

Le #ElezioniRussia sono così combattute ed emozionanti che, al confronto, #SampInter sembrava una gara tiratissima ed equilibrata… — Massimo Zanetta (@MassimoZanetta) 18 marzo 2018

Per alcuni c’è un unico vincitore

L’unico modo per far sorridere Fabio Quagliarella sarebbe stato questo, in effetti

Immancabile anche il commento dell’alter ego social di Marco Giampaolo

Al freddo e al gelo una settimana sul Gran Sasso. Sotto Burian 2.

Tutti, me compreso, in tenda e senza fuoco. #SampInter #SampdoriaInter #Sampdoria https://t.co/f0Q7CrYBLG — Giampà (@giampyfans) 18 marzo 2018

E dopo tutte queste bastonate, c’è un tifoso speciale che la prende bene