Sori. La Spazio Rari Nantes Camogli fa la voce grossa e torna a vincere in trasferta. Nel recupero dell’undicesima giornata del campionato di Serie A2 i bianconeri sono riusciti a espugnare la storica vasca del Sori, cogliendo 3 punti pesantissimi in ottica playoff.

Davanti ad una bellissima cornice di pubblico i ragazzi allenati da Magalotti hanno approcciato la partita nel migliore dei modi trovando per due volte il gol già nella prima frazione con Antonucci e Gatti. Sul finire di tempo l’ex Federici ha ridato morale ai granata segnando la rete del momentaneo 1 a 2.

Seconda frazione molto equilibrata con i padroni di casa subito a segno con il georgiano Imnaishvili. Dopo pochi minuti, però, il secondo gol di serata di Gatti ha riportato il Camogli in vantaggio.

Il terzo tempo si è aperto con il nuovo pareggio dei granata ancora siglato da Imnaishvili, ma nel momento più difficile della partita i bianconeri hanno reagito alla grande piazzando il parziale decisivo: Iaci prima e altri due gol di uno scatenato Gatti, infatti, hanno rispedito il Sori a distanza di sicurezza.

Vano è stato il tentativo di rientro dei padroni di casa: i bianconeri hanno gestito il finale di gara chiudendo con il punteggio di 7 a 5 in proprio favore. Vero e proprio mattatore di serata è stato Nicolò Gatti, autore di cinque gol.

Soddisfatto mister Daniele Magalotti, che ha commentato in questi termini la vittoria dei suoi: “Esco da questa piscina davvero contento. Per un motivo o per l’altro a Sori non riusciamo mai a giocarcela con il roster al completo, ma i ragazzi sono stati davvero molto bravi. Vincere qui non è mai facile e siamo riusciti a mettere tre punti importanti in cascina. Adesso siamo lì e vogliamo continuare a inseguire le posizioni alte della classifica. È un momento in cui concretizziamo un po’ poco ma lavoreremo anche su questo. Vorrei chiudere con due ringraziamenti particolari, il primo va ad Andrea Cuneo che domani si opera e ha stretto i denti fino alla fine per aiutarci anche a Sori. Il secondo va a questi strepitosi tifosi che ci accompagnano e ci caricano in ogni partita. Giocare con il loro supporto è un privilegio unico”.

Grazie a questi 3 punti la Rari Nantes Camogli vola al quinto posto in classifica a sole 2 lunghezze dalla Crocera Stadium quarta e 4 dal Lavagna 90 terzo. Sabato andrà ad Ancona, ma almeno per qualche ora è giusto che tutto l’ambiente si goda questi tre punti davvero importanti. La Rari Nantes Sori resta appaiata al Como al settimo posto e sabato sarà ospite della Crocera Stadium.

Il tabellino:

Rari Nantes Sori – Spazio Rari Nantes Camogli 5-7

(Parziali: 1-2, 1-1, 2-3, 1-1)

Rari Nantes Sori: Agostini, Elefante, Rezzano, Megna, Viacava, Rayner, Digiesi, Benvenuto 1, Penco, Imnaishvili 3, Frodà, D’Urso, Federici 1. All. Cipollina.

Spazio Rari Nantes Camogli: Gardella, Beggiato, Iaci 1, Antonucci 1, Molfino, Spigno, Guenna, Solari, Bisso, Gatti 5, Molinelli, Cuneo, Barattini. All. Magalotti.

Arbitri: D. Bianco e Savino.

Note. Espulsi Digiesi, Imnaishvili e Beggiato per comportamento antisportivo nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Sori 1 su 11, Camogli 4 su 12.