Colombic: la colomba pasquale che realizza grandi sogni

Genova. La Pasqua si avvicina e il BIC Genova invita tutti gli amici e simpatizzati ad una raccolta fondi da destinare totalmente all’attività sportiva dei ragazzi e ragazze con disabilità. Tre grandi gruppi quest’anno sono protagonisti nel territorio e mille sono gli sforzi di tutta la dirigenza per dare la possibilità a questi ragazzi di continuare a fare sport.

Il gruppo del basket in carrozzina è conosciuto in tutta Italia, le squadre di calcio e basket formate da atleti con disabilità intellettiva invece un po’ meno. Loro si impegnano tantissimo in tutte le attività, allenamenti e partite; da fuori il sostegno può essere fatto anche solo acquistando una colomba pasquale, la famosa Colombic.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Marco Barbagelata al numero 3456829308 oppure all’indirizzo email info@bicgenova.it.