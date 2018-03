Cogoleto, cade da un muretto e resta trafitto da una cancellata: 55enne grave al San Martino

Genova. E’ caduto da un muro e anche se l’altezza non era molta si è ferito infilandosi su una cancellata. E’ successo nel primo pomeriggio a Cogoleto, in via Isnardi.

L’uomo, 55 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova, dove è ricoverato in prognosi riservata, ha perso l’equilibrio mentre lavorava nel giardino della sua abitazione ed è caduto ferendosi a un braccio e a una spalla.

Sul posto i vigili del fuoco, la Croce Rossa di Cogoleto e l’automedica del 118.