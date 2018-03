Chiavari, surfista disperso nella notte, ritrovato da Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino

Genova. La scorsa notte alle 21.30 i vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti in via Preli per la ricerca di un ragazzo di 31 anni disperso.

L’allarme è scattato dai parenti che avevano individuato la sua vettura e i suoi vestiti nel parcheggio. Subito sono stati allarmati i sommozzatori e la squadra nautica della Gadda per le ricerche in mare.

Ed è proprio dal mare che è stata individuata, sulla spiaggia Punta del Sale, la tavola da surf. Di li sono iniziate le ricerche congiunte del personale SAF VVF e del Soccorso Alpino che, chiamando a voce, hanno individuato il ragazzo nella vegetazione soprastante le spiagge.

Infreddolito e impossibilitato a camminare in seguito ai tagli riportati ai piedi (non indossava calzature) è stato trasportato in zona idonea al recupero con l’elicottero. Li, il velivolo della Capitaneria di Porto ha verricellato il malcapitato e lo ha trasportato al pronto soccorso. Le operazioni si sono concluse alle 3.30