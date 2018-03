Chiavari. Sia Paci che Mangiante (in particolare relativamente a Croce) hanno risolto i problemi di formazione accumulati in settimana. Il tecnico ligure rinuncia al secondo portiere, preferendo un uomo di movimento in più.

Si comincia con un minuto di raccoglimento a ricordo del giovane 17enne Mario Riccio dell’Acquachiara, scomparso improvvisamente in settimana durante una fase di nuoto.

Sembrerebbe la partita di due squadre di pari struttura quella che scaturisce dalla prima frazione: in parità il parziale (2-2), in parità le superiorità numeriche (1 su 3 per entrambe), in parità le occasioni.

Segna per prima la Vela Nuoto Ancona con Pieroni troppo libero sulla fascia destra (ed era successo già nell’azione precedente) che aggancia e col destro incrocia da posizione cinque.

Pareggia e va in vantaggio il Chiavari con doppietta di Tabbiani, prima ad uomini pari, poi ad uomo in più (uno in quel momento, anche se l’azione si è sviluppata per una certo periodo a doppio uomo in più; ma Pantaloni era rientrato). Infine pareggia Barillari in superiorità. Si chiude la prima frazione sul 2-2.

Di tutt’altro stampo il secondo quarto. Si sveglia l’ex imperiese Cesini: tre gol del mancino portano la squadra allenata da Paci sul più 3. Due reti sono segnate in superiorità numerica e buon per i verdeblù che fra il 2-4 e il 2-5 per i marchigiani, Cavo, eguagliando se stesso, neutralizzi un cinque metri a Pieroni, forse limitato dalla maschera protettiva sul viso.

Solo Ottazzi, trasformando al limite dei secondi un uomo in più, segna il 3-5 con cui si conclude la metà gara accendendo le residue speranze dei locali. Queste si spengono nel tempo successivo all’intervallo lungo. Arrivano quattro reti di fila della Vela Ancona, con Pantaloni, Barillari, Sabatini e Diego Bartolucci.

Per Chiavari solo circostanze negative: un giallo a Mangiante, un tiro di rigore contro trasformato da Barillari per fallo di Vaccarezza, una superiorità numerica fallita in una delle poche occasioni ad uomo in più concesse ai verdeblù. A questo punto l’Ancona ha solo cinque espulsioni contro, il Chiavari il doppio, più due penalità da rigore.

Solo in chiusura di tempo Chiavari alza la testa: due gol consecutivi di Ottazzi ad uomo in più ed uno, splendido, di Tabbiani che aggancia di sinistro e fulmina in rete, battendo sul tempo Edoardo Bartolucci e la sirena, il cui fischio è di qualche attimo successivo alla conclusione forzata del mancino.

In apertura di ultimo quarto Cambiaso trasforma una doppia espulsione numerica e, benchè sotto di 3 lunghezze, riapre una tenue speranza. Subito dopo lo bissa Pagliuchi da posizione cinque. A questo punto dal 3-9 Chiavari passa al 7-9 con quattro gol consecutivi e due superiorità consecutive trasformate.

Ancora Cesini a uomo in più porta però le lunghezze dei marchigiani a più 3, quindi Prian fissa il risultato sull’8-10. Ma i residui attacchi dei verdeblù in un emozionante finale ricco di volontà si infrangono sul muro avversario o sui numerosi falli in attacco fischiati dalla coppia Zedda-Schiavo

Alberto Ottazzi, difensore del Chiavari Nuoto, dichiara: “Abbiamo perso, come all’andata, ma in maniera differente. Allora la squadra avversaria aveva già chiuso la partita a metà gara, questa volta siamo rimasti in partita fino all’ultimo. Purtroppo ci è costantemente mancato quel qualcosina grazie alla quale avremmo potuto mostrare agli avversari di essere ritornati in gioco, senza più la voglia di essere messi sotto. Bisogna continuare a lavorare, ripetere gli schemi e migliorarli. Questo non è certo il momento in cui possiamo dire ‘siamo al punto giusto per tentare la scalata’. Commettiamo ancora errori puerili, da squadre giovanili. C’è stato un momento in cui loro erano allo sbando con l’allenatore espulso. Ma abbiamo sbagliato troppo ad uomo in più; nel quarto tempo due, forse tre volte consecutive… Queste partite si vincono qui, nell’uomo in più. Noi non lo abbiamo sfruttato a dovere”.