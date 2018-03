Champions League, Pro Recco: buona la prima alla Sciorba

Genova. Una prima da applausi per la Pro Recco alla Sciorba di Genova: nella vasca che ospiterà la final eight di Champions League, la capolista del gruppo B abbatte lo Jadran Herceg Novi per 10 a 5.

Davanti al pubblico delle grandi occasioni, la squadra di mister Vujasinovic passa al primo affondo con Mandic, bravo a sfruttare l’espulsione di Bojan Banicevic. Dall’altra parte il numero uno biancoceleste, Volarevic mura i tentativi dello Jadran ma con Aicardi nel pozzetto i montenegrini pareggiano grazie al tocco ravvicinato del centroboa Spaic per l’1-1 che chiude il tempo.

Vujasinovic scuote i suoi e la Pro torna in vantaggio con Di Fulvio che da posizione quattro fulmina Kandic. Padroni di casa che si aggrappano ad un super Mandic a segno due volte, prima con un diagonale in superiorità, poi rabbioso nello scaraventare in gol l’assist di un Di Fulvio illuminante. A 100 secondi dal cambio campo la beduina di Bodegas infiamma la Sciorba.

La squadra di Gojkovic torna a ruggire con Draskovic che impallina Volarevic alla fine del secondo tempo e dopo 33 secondi del terzo quarto. La Pro Recco allunga ancora con Echenique che deposita in rete l’assist di Di Fulvio e con Ivovic da posizione cinque. Botta e risposta Gardasevic-Figari, poi Di Fulvio sigla il 9-4 che chiude il tempo.

Gli ospiti accorciano dopo 2 minuti e 15 secondi del quarto tempo con Spaic, ma devono fare i conti con la mira chirurgica di Filipovic che indovina il diagonale perfetto in situazione di superiorità. La quinta gara in dieci giorni si fa sentire sui muscoli dei biancocelesti che rallentano il ritmo e gestiscono il vantaggio di 10-5.

“Non mi è piaciuto un po’ l’atteggiamento su certe situazioni, solo quello – commenta Vladimir Vujasinovic -. La squadra, sicuramente, in generale è molto stremata per il calendario che dobbiamo affrontare tutti. Però l’importante era anche vincere per continuare la scalata verso il primo posto nel girone e ce l’abbiamo fatta. Poi ci saranno delle partite come questa di stasera sicuramente nel prossimo futuro perché sono ammucchiate tutte, una dietro l’altra, ed è difficile mantenere la normale concentrazione per impegni come quello di questa sera. Io ho giocato alla Sciorba tante partite importanti, è una piscina importante, una bella piscina dove si può giocare veramente bene. Sicuramente sarà ancora più bella per le final eight. Ci fa piacere stare qua e provarla prima del più grande evento di quest’anno”.

Il tabellino:

Pro Recco – Jadran Herceg Novi 10-5

(Parziali: 1-1, 4-1, 4-2, 1-1)

Pro Recco: Volarevic, F. Di Fulvio 2, Mandic 3, Bruni, Molina, Bodegas 1, A. Ivovic 1, Echenique 1, Figari 1, F. Filipovic 1, Aicardi, N. Gitto, Massaro. All. Vujasinovic.

Jadran Herceg Novi: Kandic, Ukropina, Popadic, Krijestorac, D. Banicevic, Merkulov, B. Banicevic, Gardasevic 1, D. Radovic, Spaic 2, Draskovic 2, M. Petkovic, Tesanovic. All. Gojkovic.

Arbitri: Schwartz (Isr) e Mustata (Rou).

Note. Nessuno uscito per tre falli. Superiorità numeriche Pro Recco 3 su 6, Jadran 2 su 4.

Gli altri risultati del 10° turno:

Steaua Bucharest – Astralpool Sabadell 10-9

Szolnoki – AZC Alphen 17-4

ZF Eger – Spandau 04 8-4