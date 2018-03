Genova. Quarta vittoria consecutiva per il CDM futsal Genova nel girone C del campionato di Serie B di calcio a cinque maschile: 6-3 il risultato in casa della Sangiovannese, con la conferma della terza piazza in classifica.

Tripletta di Luan Costa nella gara di sabato pomeriggio, accompagnata dalle reti di Ricchini, Lombardo e Mazzariol. Il CDM ha condotto la gara, assicurandosi così l’ennesima vittoria di una stagione davvero positiva nella serie nazionale, considerando l’accesso al campionato attraverso i ripescaggi.

Quando mancano ancora due giornate alla fine del campionato, la sfida per l’accesso ai playoff nel girone C sembra decisa nella sua parte bassa – Poggibonsese dentro, con quattro lunghezze di vantaggio su Bagnolo, ma con una gara in più; Sant’Agata e CDM matematicamente certe – mentre aperta rimane la sfida per il primo posto, con l’Olimpia Regium avanti di una sola lunghezza sul Futsal Pistoia.