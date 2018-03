Genova. Si è giocato ieri sera il recupero del 21° turno, con la vittoria dell’Isolese sullo Sciarborasca per 2 a 1. A segno Rizzo e Amirante per i vincitori; temporaneo pareggio di Avella per i gialloblù.

Relativamente alla partita tra San Gottardo e Caperanese, sospesa per aggressione all’arbitro, il giudice sportivo ha inflitto al San Gottardo la perdita per 0-3 e 200 euro di multa.

Federico Carrà (San Gottardo) è stato squalificato fino al 30 giugno 2019 perché espulso “al 39° del 2º tempo, nella calca generatasi attorno al direttore di gara a seguito dell’espulsione di un calciatore della società San Gottardo 1995, mentre montava vibrante la protesta, si parava contro il direttore di gara, con palese aggressività e lo afferrava per la gola con forza, scuotendogli ripetutamente e per diversi istanti la testa a destra e a sinistra, provocandogli un forte dolore al collo, oltre a difficoltà a deglutire e facendogli, altresì mancare, per un momento le forze. Il direttore di gara si vedeva costretto, addirittura, a non mostrargli il cartellino rosso, per il timore che tale gesto potesse aumentare il comportamento violento del calciatore. In ragione di quanto precede, il direttore di gara si vedeva costretto a dichiarare conclusa la gara non sussistendo più le condizioni per la ripresa. L’aggressione subita aveva conseguenze lesive per il direttore di gara., il quale, infatti, rientrato in sede, si vedeva costretto a ricorrere alle cure dei sanitari, recandosi al Pronto Soccorso di La Spezia, dove, a seguito di visita generale e di visita specialistica otorinolaringoiatrica, gli veniva diagnosticata una contusione alla regione mediana del collo, con una prognosi di otto giorni. Si segnala la presente sanzione, concernente un caso di violenza danni di un Ufficiale di gara, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative a carico delle società dilettantistiche ai sensi dell’art. 16 co. 4 bis c.g.s.”.

Quattro gare di squalifica sono state comminate a Federico Salvini (San Gottardo) “perché, espulso a seguito di un grave fallo di gioco, alla notifica del provvedimento di espulsione, offendeva ed ingiuriava il direttore di gara; successivamente, al rientro dagli spogliatoi, minacciava pesantemente lo stesso direttore di gara”.

Tre turni di squalifica per Marco Chinchio (San Gottardo), espulso “perché colpiva con un calcio un avversario a giuoco fermo”.

Per due giornate sono stati fermati Alessio Romei (San Gottardo) e Bruno Kepi (Varazze Don Bosco).

Una gara di stop per Alessio Adinolfi (Prato), Lorenzo Moretti (Bogliasco), Matteo Capitelli (Bogliasco), Matteo Ferrari (Ca de Rissi San Gottardo), Francesco Bacigalupo (Calvarese), Yuri Cogozzo (Caperanese), Alessio Gagliardi (Varazze Don Bosco), Luca Aly, Mattia Trucco (Via dell’Acciaio).

La classifica marcatori dopo 23 giornate:

15 reti: Draghici (Vecchiaudace Campomorone), Gesi (Via dell’Acciaio).

13 reti: Carrubba (Sampierdarenese).

12 reti: M. Mori (Varazze Don Bosco).

10 reti: Leto (Isolese), Rossi (Sampierdarenese), Veroni (Bogliasco), Prestanizzi (San Gottardo).

9 reti: Rattini (Bogliasco), N. Rossetti (Isolese), Soracase (Calvarese), Levaggi (Caperanese).

8 reti: Favali, Romei (San Gottardo), Colella (Via dell’Acciaio), Crosetti (Bogliasco).

7 reti: Sangineto (Voltri 87), Casanova (Vecchiaudace Campomorone), Angella (Sciarborasca).

6 reti: M. Casu (Stella Sestrese), Messina (Sampierdarenese), Piazze (Calvarese), Paini (Varazze Don Bosco), Picasso (Caperanese).

5 reti: Amirante (Isolese), Colombi (Varazze Don Bosco), Taravella (Ca de Rissi San Gottardo), Galasso (Sciarborasca), Flori (Vecchiaudace Campomorone), Aufiero (Stella Sestrese).

4 reti: Ballabene (Ca de Rissi San Gottardo), Rizzo (Isolese), Kepi, Perrone (Varazze Don Bosco), De Ferrari, Malinconico (Bogliasco), Lamuedra (San Gottardo), Giuri (Sampierdarenese), Loero, Picasso (Caperanese), Rizza (Voltri 87), Oneto (Vecchiaudace Campomorone).

3 reti: Aiello, Dell’Innocenti (Sciarborasca), Machado, Reina (Voltri 87), Benati (Calvarese), Gagliardi, Garetto, L. Baroni (Varazze Don Bosco), Ciliberti, D’Elia (Bogliasco), De Vincenzo, Tacchino (Via dell’Acciaio), Rolandelli, Assalino (Caperanese), Fasciolo, Zamana (Prato), Cavallaro, Comberiati, Moreno Ortega (Ca de Rissi San Gottardo), Gallo (Sampierdarenese), D. Ferrando (Stella Sestrese), Ventura (Ravecca), Remorino, Prestia, Migliaccio (Isolese).

2 reti: Barbieri (Ca de Rissi San Gottardo), Dassereto (Ravecca), Russotto, Giampieri, Hoti (Begato Calcio), Ferretti, F. Baroni, Zecca (Varazze Don Bosco), Bruzzese (Sciarborasca), Bosio, Musiari (Via dell’Acciaio), Carrà, Mazzolla, Barone, Lodi, Traverso (San Gottardo), Rittore, Fedri, Bianchi, Gaggero (Voltri 87), Parisi (Stella Sestrese), Bettalli, Spinetti (Bogliasco), S. Malatesta, Musante, Porro (Calvarese), A. Cogozzo, Imporzani, Turcato, Sambuceti (Caperanese), Nocera, Seminara (Isolese), Tabiolati, Puggioni, Fotea, Lucà, Maffia, Serpe (Prato), Morani, Bianchi (Sampierdarenese).

1 rete: Fancello, Nania, Vallarino, Avella (Sciarborasca), Magri, Pedemonte, Di Cera (Voltri 87), Faraci, A. Marcenaro, Mascia, Amato, Mazzotta (Begato Calcio), L. Della Giovanna, Adinolfi, Arcuri (Prato), Nassano, Ara, Muzio, Rametta, Rondanino (Calvarese), Lupi, Rizqaoui, Ratto, Tedeschi, Messina, Rebecchi (Sampierdarenese), Mai, E. Papatola, Ruiz, Machuca Bravo, De Vecchis, Vecchietti, Sechi (Ravecca), Moretti, Capitelli (Bogliasco), Biggi, Pantanella (San Gottardo), Pittaluga, D’Errico, Muratore, Pastorino, Arrache, De Montis, Profumo (Vecchiaudace Campomorone), Guzzo, Biello, L. Aly, Trucco (Via dell’Acciaio), Verardo, Stornello, F. Mori, Rovelli, Minetto, Parisi, D’Aloisio (Stella Sestrese), Greco, Keita, Cosentino, Ferrari, Danfakda (Ca de Rissi San Gottardo), M. Savaia, Pietra, Porcella, Maisano (Isolese), Piccardo, Rampini, Morando, Cerminara, G. Maralino, Franzone (Varazze Don Bosco), Dondero (Caperanese).

Autoreti: 2 Pittaluga (pro Voltri 87, pro Caperanese); 1 Maghamifar, Castelli (pro Ca de Rissi San Gottardo), Maggiora (pro San Gottardo), Alushay (pro Via dell’Acciaio), Rampini, Pitto (pro Isolese).