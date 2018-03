Prima Categoria, girone B: il Mignanego vola in testa alla classifica

Genova. La ventiduesima giornata del campionato di Prima Categoria B, ha visto rinviate tre gare: Superba-Ruentes, Boccadasse-Multedo e Torriglia-Cella.

Vittoria e primato in classifica per il Mignanego, che in dieci (espulso Rebora all’80°) è stato capace di vincere (2-1) in casa dell’Olimpic Prà Pegliese, grazie alla rete messa a segno (al 96°) da Ghiglino; in precedenza le reti del provvisorio pareggio erano state realizzate di Savaia e Frassetto.

Il Bargagli in vantaggio di due reti (Solidoro e Oddone) si è fatto rimontare dal Sori, in goal con Spirio e Baudo; il mezzo passo falso ha fatto perdere a Luvotto e compagni la testa della classifica.

Il Marassi si è aggiudicato (2-0) l’atteso match con la Burlando, mettendo in mostra Caietta e Merialdo, autori delle marcatire vincenti.

La Cogornese ha espugnato (2-0, Merlo e Rugari) il terreno della Riese, imitato dal Cogoleto, vittorioso (2-1) in casa del San Desiderio, passato in vantaggio con Franchin.

I granata, dopo aver pareggiato con Amos, hanno centrato il bersaglio grosso con Villa.