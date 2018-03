Il caso Regeni e la tutela degli italiani all’estero: martedì un convegno con i genitori di Giulio

Genova. Dal caso Regeni alla tutela degli italiani all’estero. Si svolgerà martedì 20 marzo il convegno promosso dall’Ordine degli Avvocati di Genova a cui partecipano i genitori dello studioso rapito e ucciso in Egitto. L’appuntamento è alle 15, nella Sala Congressi del Centro Cultura, Formazione e Attività Forensi in via XII Ottobre 3.

Dopo i saluti di Alessandro Vaccaro, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Genova, che ha organizzato l’incontro, interverranno Domenico Pellegrini, magistrato, presidente della sezione distrettuale dell’Anm che parlerà della “Tutela europea ed internazionale della salvaguardia dei diritti dell’uomo”, Enrico Zucca, sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Genova (la sua relazione verterà su “Aspetti penalistici della tutela degli italiani all’estero”), Giuliano Foschini, giornalista e coautore del docufilm “Nove giorni al Cairo” che affronterà il ruolo dei media mentre Alessandra Ballerini avvocato della famiglia Regeni spiegherà a che punto è la vicenda dal punto di vista giudiziario.

Partecipano Paola e Claudio Regeni, genitori di Giulio, il ricercatore universitario ventottenne rapito, torturato e ucciso in Egitto tra il 25 gennaio e il 3 febbraio 2016.