Casello di Pegli, a maggio arrivano semaforo e nuovo attraversamento

Genova.La situazione legata alla criticità urbana del passaggio di mezzi pesanti in uscita dal casello di Pegli a maggio avrà una svolta: sarò installato, infatti, nuovo impianto semaforico e nuove “zebre”.

A dirlo il vice sindaco Balleari: “L’iter è in corso da settimane – ha ricordato – ben prima del tragico incidente dei giorni scorsi, dove ha perso la vita una persona. Stiamo lavorando con Enel e Società Autostrade per capire dove metterlo”.

Ma non solo: “Prima di renderlo esecutivo, il progetto sarà presentato ai cittadini e al municipio di riferimento – ha sottolineato il vicesindaco – e faremo un passaggio con la Consulta dei Disabili, per provvedere a tutte le facilitazioni per ipovedenti e persone con ridotta capacità motoria”.

Se n’è parlato anche in Sala Rossa, durante il Consiglio comunale. Il consigliere Campanella (Fratelli d’Italia) ha chiesto alla giunta di valutare nel frattempo l’ipotesi di fermare momentaneamente il flusso di mezzi pesanti, interdicendoli dal passaggio in entrata e uscita dal casello.