Casarza Ligure, ospite in casa sottrae anello e lo rivende al compra oro. Denunciato dai carabinieri

Genova. Mi casa es tu casa, e lo stesso vale per gli anelli. Così deve aver pensato un uomo di 54, residente a Casarza Ligure, il quale ha approfittato dell’ospitalità per sottrarre un prezioso anello.

L’ignara ospite, una 32 enne di Castiglione Chiavarese, si deve essere distratta, fidandosi dell’uomo: ma si sa, l’occasione fa l’uomo ladro,e via, il prezioso anello finisce in tasca.

E poi dalla tasta arriva presto ad un compra oro, in cambio di denaro. Ma come si sa, il crimine non paga: dopo la denuncia della donna, e le indagini dei carabinieri, si è risalito all’autore del gesto, denunciato quindi per furto.

L’anello è stato recuperato, la fiducia no.