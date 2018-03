“Caruggi al cubo”, tre app per aumentare i flussi commerciali nel centro storico

Genova. Si è svolto oggi, alla Camera di Commercio, un incontro di approfondimento del progetto Caruggi al Cubo: l’obiettivo è rivitalizzare i flussi commerciali e turistici del centro storico attraverso la diffusione di tre App legate al settore alimentare, e generare nuovi clienti utilizzando smartphone, tablet e navigazione mobile. Il progetto è realizzato dalla Camera di Commercio di Genova con il contributo della Fondazione San Paolo e la collaborazione del Comune di Genova.

Tre sono le applicazioni scelte dalla Camera di Commercio per la diffusione nei negozi del centro storico grazie al progetto Caruggi al Cubo, disponibili su tutti i sistemi operativi mobile (iOs, Android e Windows): My Foody, Bring the Food e WAM – World Around Me.

Due di esse (My Foody e Bring the Food) sono legate alla lotta contro lo spreco alimentare e consistono nell’inserimento in una vetrina online di prodotti in scadenza a prezzi scontati (My Foody) o disponibili a essere ritirati gratuitamente da associazioni di volontariato (Bring the Food).

La terza, WAM – World Around Me, è un’App di realtà aumentata presente a livello internazionale: attraverso la fotocamera, vengono individuate le attività commerciali d’interesse nelle vicinanze e viene indicata la direzione da seguire per raggiungerle. Il funzionamento di quest’ultima App ricalca lo stile dei Pokemon Go: al posto dei mostriciattoli, l’utente troverà l’attività commerciale che stava cercando (bar, ristoranti, negozi di scarpe ecc.)

Caruggi al cubo è una fra le iniziative per la diffusione della cultura e della pratica digitale promosse dalla Camera di Commercio attraverso il Punto Impresa Digitale