Canile del Gazzo: Fabrizia e Louise, animali con una brutta storia in cerca finalmente di una casa

Genova. La rubrica quotidiana legata alla campagna #portamiacasa, lanciata nel 2017 da Genova24, si occupa di trovare una casa e una famiglia ad amici a quattro zampe che non la hanno ancora trovata.

Oggi torniamo al canile del Gazzo, sopra Sestri Ponente, e la prima storia che vi raccontiamo è quella di un gatto. Anzi, una gatta.

Fabrizia è una giovane mammina, appena sterilizzata e molto timida. “Cerchiamo una famiglia che le dia il tempo di riacquistare fiducia nelle persone”, dicono i volontari del canile/gattile. Per info e appuntamenti chiamare Paola 3473312558

Lei, invece, è Louise, 5 anni ed è al Gazzo da quasi un anno. “È arrivata insieme a numerosi altri cani corsi a seguito di un sequestro per maltrattamento – raccontano dal canile – era spaventata e diffidente ed è stato difficile farle capire che noi umani non diamo tutti cattivi”.

È stata sterilizzata e ora ha acquisito una maggior disinvoltura in passeggiata e nella relazione con le persone. Cerchiamo per lei una famiglia che possa darle tanto amore e le faccia dimenticare le brutte esperienze del passato. Per info e appuntamenti chiamare Fausta 3474545256