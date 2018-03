I campioni paralimpici di Rio, la ginnastica, Tamberi e Belotti per l’asta pasquale di Stelle nello Sport

Lo sport paralimpico in copertina nella nuova sessione dell’asta benefica di Stello nello Sport su CharityStars con il patrocinio di Coni e Ussi.

Tre medaglie d’oro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016: le due nell’handbike di Vittorio Podestà, quella di Francesco Bocciardo nel nuoto. La Gigi Ghirotti onlus, anche quest’anno, può contare sul loro sostegno: all’asta, infatti, vanno la cuffia indossata e autografata da Bocciardo ai Mondiali di Glasgow 2015 e la maglia Italia indossata da Podestà alle Paralimpiadi brasiliane.

Ampio il capitolo dedicato alla ginnastica, con il costume ufficiale di Vanessa Ferrari e il pantalone ufficiale FGI autografato dalle Farfalle della ritmica. Per l’atletica, si schiera il campione di salto in alto Giammarco Tamberi. Anche la Figc affianca Stelle nello Sport in questa importante mission benefica mettendo a disposizione la maglia ufficiale autografata di Andrea Belotti.

C’è tempo sino alle ore 18 di giovedì 29 marzo per farsi un bel regalo pasquale ed aiutare l’associazione del professor Franco Henriquet.

Clicca qui per vedere la pagina riservata all’asta.