Campi allagati: numerose partite di calcio rinviate

Serra Riccò. La pioggia sta cadendo copiosamente su gran parte della Liguria e, inevitabilmente, alcune manifestazioni sportive vengono rinviate.

Per quanto riguarda il calcio, a livello di prime squadre, sono quindici le partite che non si disputeranno oggi. Vediamole nel dettaglio, divise per categoria.

Eccellenza

Sammargheritese – Busalla

Vado – Sestrese

Serra Riccò – Molassana Boero

Promozione girone A

Borzoli – Pallare

Praese – Bragno

Prima Categoria girone A

Aurora Calcio – Dianese e Golfo

Speranza – Sanremo 80

Camporosso – Letimbro

Pontelungo – Celle Ligure

Altarese – Quiliano & Valleggia

Prima Categoria girone C

Sampierdarenese – Sciarborasca

Voltri 87 – Ravecca

Prima Categoria girone D

Moneglia – Sestieri Marina Sporting

Ceparana – Riccò Le Rondini

Seconda Categoria girone C

Pro Pontedecimo – Fegino

Come noto da tempo, non scende in campo il girone B della Seconda Categoria, che ripartirà domenica prossima, anche se comunque oggi sono in programma due recuperi.

Per quanto riguarda il ciclismo, è stata rinviata a domenica 22 aprile la Granfondo Internazionale Laigueglia.

La corsa podistica Giro dell’Acquedotto da Prato a San Siro di Struppa, in programma oggi a Genova, è stata rinviata a domenica 25 marzo. Inoltre, da giorni è stato comunicato l’annullamento del Trail di Marmorassi di Savona.

Nel tennistavolo, è stato rinviato il concentramento di Serie D3, in calendario oggi a Savona.