Buzz cerca casa! Dal rifugio Dogsville di Prato un cucciolone irresistibile

Genova. Buzz cerca casa!! Per gli amici Puzzone, veniva chiamato così nel canile di Palermo perché era stato trovato vagante per strada, pelle e ossa e si era rotolato su una carcassa di chissà quale animale. Ha circa 7 anni, è un cane meraviglioso, sembra che la sofferenza e la solitudine del canile non lo abbiano scalfito affatto, è gioioso, coccolone e buonissimo.

Amante delle passeggiate tranquille e delle pause coccole, è un cane in continua ricerca di contatto. È compatibile con cani maschi e femmine, castrato microchippato e vaccinato. Per informazioni o per venire a conoscerlo potete contattarci al 3331140022

L’Associazione Buoncanile prende vita a Genova nel 2008 per dare struttura organizzata a un gruppo di volontari che sentono il bisogno di andare oltre la “semplice” attività di assistenza in canile, anteponendo, fra le altre cose, la necessità di una gestione trasparente dei rifugi, l’apertura al volontariato e alla cittadinanza, la tutela dei diritti e del benessere degli animali svantaggiati.

Il Parco canile Dogsville è il luogo in cui l’Associazione Buoncanile può attuare tutto questo: gli educatori cinofili responsabili della struttura si occupano della valutazione dei cani e del loro percorso educativo attraverso momenti di socializzazione, esplorazione e attività ludico cognitive. Si avvalgono anche di collaborazioni esterne e del parere di veterinari comportamentalisti.

La struttura si trova a Genova, zona Prato, in Passo Rio Canate 51. Per raggiungerla arrivando dal centro di Genova o dall’autostrada uscita Genova Est si seguono le indicazioni per Piacenza e Torriglia, si percorre tutta Via Adamoli e si prosegue per la statale 45 fino al bivio sulla sinistra per Davagna, si attraversa il ponte di Cavassolo e al secondo tornante prendete il piccolo bivio in discesa sulla sinistra, la strada privata che parte da lì vi porterà 2 Km dopo al parco canile Dogsville.