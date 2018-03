Busalla. Il Busalla, grazie alla rete dell’ex blucerchiato Bianco, supera la Genova Calcio, conquistando tre punti importanti, in chiave salvezza.

“Pur essendoci sempre allenati, eravamo fermi da due domeniche – afferma Cannistrà – per cui c’era una naturale curiosità di vedere come avremmo affrontato una gara difficile, contro un avversario quotato, come la Genova Calcio. E’ stato un match vietato ai cardiopatici… con un primo tempo equilibrato, mentre nei secondi quarantacinque minuti di gara, abbiamo disputato una grande partita, meritando ampiamente il successo”.

Gianfranco Cannistrà, mister del Busalla è un fiume in piena: “Abbiamo segnato con Bianco, ci è stato annullato un goal di Compagnone, abbiamo colpito due legni con Repetto ed uno con Cotellessa, a testimonianza di una grande prestazione. A loro, a dire il vero, è stata annullata una rete, per fuorigioco di Romei, ma il risultato non fa una piega”.

“Abbiamo ottenuto tre punti importanti, in chiave salvezza – conclude Cannistrà – ed ora, anzi domenica prossima, nel recupero casalingo con l’Imperia, cercheremo di confermarci. Applaudo tutti i miei giocatori, con una nota particolare per Bianco (ndr, autore di un grande goal), che si è messo a disposizione della squadra, con umiltà e voglia di fare bene”.