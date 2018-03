Brutto e Sommariva star nello snowboard cross di coppa Europa

Genova. Grande giornata per l’Italia a Veysonnaz. Gli azzurri Raffaella Brutto e Lorenzo Sommariva hanno vinto la gara di snowboardcross femminile e maschile valida per la Coppa Europa. Tra le ragazze inoltre, Caterina Carpano è salita sul gradino più basso del podio per la terza volta in carriera. Per Brutto invece, si tratta del 13esimo piazzamento e un ritorno al successo che mancava dal 13 marzo 2016, quando trionfò a Puy St. Vincent, in Francia. Seconda la tedesca Hanna Ihedioha, in gara presenti altre due italiane: Sofia Belingheri quarta e Francesca Gallina settima.

Tra gli uomini invece, si tratta del primo successo e secondo podio in carriera di Lorenzo Sommariva dopo quello dell’1 dicembre 2016 a Pitztal. L’azzurro ha preceduto gli austriaci Jakob Dusek e Luca Haemmerle. Quinto Filippo Ferrari, mentre gli altri italiani hanno terminato la loro prova lontani dalla vetta della classifica: Matteo Menconi 21o, Thomas Belingheri 22o, Niccolò Chiodo, 34o, Stefano Bendotti 35o, Devin Castello 42o e Alessandro Canalia 44o. A tre gare dal termine Jakob Dusek guida saldamente la classifica di specialità, tra le donne è sfida tra Alexia Queyrel e Muriel Jost. Mercoledì 21 marzo si svolgerà la seconda prova.

Ordine di arrivo snowboard cross femminile Veysonnaz (Svi):

1 BRUTTO Raffaella 1988 ITA 360.00 500.00

2 IHEDIOHA Hanna 1997 GER 288.00 400.00

3 CARPANO Caterina 1998 ITA 216.00 300.00

4 BELINGHERI Sofia 1995 ITA 180.00 250.00

5 QUEYREL Alexia 1999 FRA 162.00 225.00

6 NEUSSNER Katharina 1996 AUT 144.00 200.00

7 GALLINA Francesca 1996 ITA 129.60 180.00

8 SIEGENTHALER Sina 2000 SUI 115.20 160.00

9 DEVOUASSOUX Sarah 1997 FRA 104.40 145.00

10 HOLZER Christine 1995 AUT 93.60 130.00

Ordine di arrivo snowboard cross femminile Veysonnaz (Svi):

1 SOMMARIVA Lorenzo 1993 ITA 260.00 500.00

2 DUSEK Jakob 1996 AUT 208.00 400.00

3 HAEMMERLE Luca 1996 AUT 156.00 300.00

4 BECKHAUS Leon 1998 GER 130.00 250.00

5 FERRARI Filippo 1999 ITA 117.00 225.00

6 JUD Sebastian 1995 AUT 104.00 200.00

7 TANDLER Philipp 1996 SUI 93.60 180.00

8 ZWEIFEL Gabriel 2000 SUI 83.20 160.00

9 MAHLER Nathanael 1996 AUT 75.40 145.00

10 LIZNA Matej 2001 CZE 67.60 130.00