Bottigliette per lavare la pipì dei cani e divieti di accesso alle spiagge, il Comune di Sori stringe sui quattro zampe

Genova. Il comune di Sori, nel levante di Genova, adegua con un’ordinanza ad hoc il regolamento di polizia comunale sui cani, per renderlo pienamente compatibile con i decreti ministeriali vigenti.

Oltre al divieto per i proprietari e/o detentori di lasciare i cani all’interno di veicoli in condizioni di

sofferenza a causa della temperatura e/o della mancanza di acqua o di cibo, la nuova ordinanza rende possibile portare i cani in spiaggia a determinate condizioni anche senza guinzaglio, esclusivamente nella porzione di spiaggia compresa tra l’asta della bandiera e il molo e esclusivamente nel periodo dal 15 settembre al 30 aprile.

Con la nuova ordinanza, inoltre, è richiesto ai possessori di cani di portare con sé, oltre a paletta e sacchetto per la raccolta delle deiezioni solide anche una bottiglietta d’acqua per lavare le deiezioni liquide così come già stabilito dai comuni di Chiavari e Savona.