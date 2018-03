Borzonasca, aveva tentato il furto in casa, rintracciato grazie a testimonianza del vicino

Genova. Aveva provato a introdursi in una casa, quando si era accorto di essere stato visto dal vicino. Facendo finta di nulla aveva lasciato perdere, allontanandosi.

Ma il tentativo andato a monte non è passato inosservato: grazie alla testimonianza del vicino di casa il “quasi-ladro” è stato rintracciato.

E’ successo a Borzonasca, “dove anche i muri hanno orecchie o occhi”, come dice il famoso adagio: i carabinieri hanno quindi denunciato a piede libero un uomo di 38 anni per “tentato furto in appartamento”