Bombola di gas esplode all’interno dell’auto, anziano gravissimo al San Martino

Camogli. Un boato e poi le fiamme. La bombola di gas all’interno dell’automobile di un uomo di circa 60 anni è esplosa improvvisamente, ustionando e ferendo l’uomo.

E’ successo in via Franco Molfino, la strada panoramica che porta a San Rocco di Camogli poco prima delle 8 di questa mattina. Le cause dello scoppio sarebbero da riportarsi a un gesto volontario da parte dell’uomo, che avrebbe tentato di togliersi la vita.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, un’ambulanza e un’automedica del 118. Il ferito, un cittadino residente in Piemonte, con ustioni e traumi, è stato portato in codice rosso – il più serio – all’ospedale San Martino di Genova.