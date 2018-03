Bolzaneto, scivolano sul ghiaccio e rimangono in bilico sull’orlo del burrone

Genova. Il ghiaccio colpisce ancora: un incidente, banale, provocato dal ghiaccio, che stava per diventare una potenziale tragedia.

Questa mattina i vigili del fuoco di Bolzaneto si sono recati a San Geminiano in Via San Lorenzo di Casanova per incidente stradale.

Due automobilisti, a causa del fondo stradale completamente ghiacciato, hanno perso il controllo della vettura. Una delle 2 auto è rimasta in bilico sul ciglio del burrone.

Grazie al tirfort i Vigili del Fuoco ha rimesso in strada il veicolo. Per fortuna nessun ferito