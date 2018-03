Bolzaneto, addio al mercato comunale: chiuderà i battenti a fine anno

Genova. Addio al mercato comunale di Bolzaneto. La notizia non è certo inaspettata ma ora è arrivata l’ufficialità: il mercato chiuderà per sempre i battenti alla fine dell’anno. La struttura d’altronde è stata via via abbandonata dai commercianti: se a fine 2016 rimanevano dei 22 iniziali resistevano 5 banchi nella struttura di 900 metri quadri, ora ne è rimasto uno solo.

Il destino dell’ex mercato era segnato ormai da diversi anni mentre via via sono naufragati tutti i progetti di riqualificazione. Troppo costosi per il Comune per non parlare del Municipio.

“In quel mercato ci sono cresciuta – racconta Ilaria Mussini di Ascom e presidente del Civ di Bolzaneto – e sono molto dispiaciuta. Quel che è certo è che quella struttura è fatiscente e non può restare così”. Il civ sul mercato di Bolzaneto ha anche presentato diverse proposte: “Una è quella di realizzare una struttura sportiva che ha Bolzaneto non esiste – spiega Mussini – ma se proprio non si potesse fare nulla occorre quantomeno demolirlo per realizzare un parcheggio visto che con i cantieri della Gronda ci saranno per il quartiere problemi di viabilità e sosta”.

Per la presidente del Civ “proprio la Gronda, opera alla quale siamo favorevoli, potrebbe consentire grazie agli oneri di urbanizzazione, di avere qualche ricaduta infrastrutturale su Bolzaneto”.

La conferma arriva anche dal presidente del municipio Federico Romeo: “Quello spazio non può restare abbandonato – dice il presidente – valuteremo anche con il comune le diverse proposte che ci sono arrivate per sfruttare quegli spazi”.