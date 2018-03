“Boicotta il circo con gli animali”: striscione in via Nizza, prosegue la protesta degli animalisti

Genova. Animalisti in piazza anche oggi per protestare contro l’utilizzo degli animali nei circhi. E come il circo Orfei arriva puntuale ogni primavera, così a contestarne i metodi di sfruttamento arrivano puntuali gli animalisti. Dopo il presidio di ieri anche oggi l’appuntamento è in piazza Rossetti.

E in via Nizza, ben visibile da piazzale Kennedy, è stato affisso uno striscione: “Boicotta i circhi con gli animali”, unico strumento insieme ai volantini per fare sentire la contrarietà a questo tipo di spettacoli. Sì perché lo spazio per la protesta è stato concesso a condizione di non usare microfoni, megafoni e amplificatori per non disturbare lo spettacolo in corso e i residenti della zona.

Dopo il presidio di oggi gli animalisti si daranno appuntamento per il prossimo week end di pasqua nelle giornate di sabato, domenica e lunedì.