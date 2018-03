Bogliasco. Terza vittoria consecutiva per le ragazze del Bogliasco Bene che nel 12° turno di campionato superano 14-4 alla Vassallo il Messina e mettono una grossa ipoteca sull’obiettivo playoff.

Gara praticamente a senso unico con le liguri subito avanti di tre grazie agli acuti di Cocchiere, Dufour e Rambaldi. Messina prova a scuotersi realizzando due reti in meno di un minuto ma il parziale si chiude con la rete di Millo che vale il 4-2 casalingo. Le distanze tra le due squadre si dilatano ulteriormente nel secondo tempo quando Bogliasco prende il largo. Dopo il rigore di Dufour, segnano due volte Cocchiere e una Rogondino, mentre le siciliane rispondono con la sola D’Amico.

Le residue speranze messinesi vengono spente dopo il cambio vasca. Cocchiere si conferma bomber di giornata siglando la quarta rete personale, Rogondino e Dufour provano ad imitarla tra la terza e la quarta sirena rimanendo però con una rete in meno della compagna, mentre Viacava si fa notare per una bella doppietta.

Prima della fine e del gol della brasiliana del Messina Belorio che fissa il definitivo 14-4, c’è anche il tempo in casa Bogliasco di far debuttare la 13enne Maddalena Paganello, presente in distinta in sostituzione dell’infortunata Maggi. La giovanissima bogliaschina avrebbe anche l’opportunità per festeggiare con un gol il suo esordio in A1 ma l’emozione non le permette di battere Sotireli dai cinque metri.

“Sono molto soddisfatto – commenta Mario Sinatra a fine gara –. Spesso questo tipo di gare sono quelle in cui facciamo più fatica. È sempre stato uno dei nostri punti deboli, invece oggi ci siamo espresse molto bene. Ci tengo poi a sottolineare come il fatto di avere portato due under 13 in distinta (oltre a Paganello c’era a disposizione anche il secondo portiere Aminata Sokhna, ndr) derivi dal fatto di aver mandato un’intera squadra giovanile in prestito alternativo e dunque di non poterle schierare in prima squadra. Abbiamo la fortuna di possedere delle atleti interessanti nelle nostre giovanili, anche tra le più piccole. Credo sia giusto dare loro lo spazio quando se ne crea l’opportunità“.

Il tabellino:

Bogliasco Bene – Waterpolo Messina 14-4

(Parziali: 4-2, 4-1, 3-0, 3-1)

Bogliasco Bene: Falconi, Viacava 2, Zimmerman, Dufour 3, Trucco, Millo 1, Paganello, Rogondino 3, Boero, Rambaldi Guidasci 1, Cocchiere 4, Casey, Soknha. All. M. Sinatra.

Waterpolo Messina: Sotireli, De Vincentiis 1, Bonanno, Amedeo 1, Brown, Radicchi, D’Amico 1, Marchetti, Belorio 1. All. J. Begin.

Arbitri: Ercoli e Fusco.

Note. Uscita per limite di falli Zimmerman nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 1 su 6 più 3 rigori di cui 2 segnati, Messina 2 su 5.