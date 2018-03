Bogliasco, l’autovelox “vola” nella scarpata. La risposta alla “tolleranza zero” sulla velocità

Genova. Dopo l’annuncio dei giorni scorsi da parte delle amministrazioni locali del levante genovese di inasprire la “tolleranza zero” verso la velocità sulle strade, arriva la “risposta”: l’autovelox “vola” giù nella scarpata.

La foto arriva dalla rete, postata sul gruppo “Vivere Bogliasco”, e sta facendo veloce il giro della comunità on line, divisa sull’esito di quest’atto vandalico.

In molti, infatti, già in passato si sono schierato contro l’invasione “arancione”, che in questi ultimi giorni è stata rafforzata, non solo a Boglaisco, e quindi il “volo del velox” non ha suscitato sdegno, anzi.

Il nuovo apparecchio, della tipologia VeloOk, era stata posizionato nei giorni nel rettilinea sopra Pontetto, in coppia, altri due sono stati posizionati a Pieve e Sori. Stando agli annunci delle amministrazioni locali altri ne compariranno lungo tutta l’Aurelia. La “guerra dei velox” è appena incominciata.