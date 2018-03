Bogliasco. Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive delle ragazze del Bogliasco Bene. A Padova le biancazzurre si devono arrendere alle tricampionesse d’Italia in carica, incassando un 11 a 6 sicuramente ingeneroso almeno nelle dimensioni.

Un punteggio pesante che, pur non rispecchiando affatto l’equilibrio visto in vasca, ricalca l’andamento di una gara nella quale le venete hanno subito preso il largo per poi gestire il resto dell’incontro e l’ormai tardivo tentativo di rimonta delle liguri.

I primi 12 minuti sono tutti di marca locale, con le padovane che mettono a segno un break di 5 a 0 mentre le ragazze di mister Sinatra sprecano per due volte nel primo tempo l’opportunità di violare la porta di Teani fallendo altrettanti rigori: Dufour colpisce il palo, poi il numero 1 locale para il tiro di Rogondino.

I primi acuti di giornata da parte di Bogliasco arrivano con Dufour e Boero poco prima del cambio vasca, quando ormai le padrone di casa hanno però già un ampio margine di vantaggio.

Nonostante questo le ragazze allenate da Posterivo non rallentano nel proprio incedere mettendo a referto altre tre reti nel terzo parziale, subendo la sola marcatura di Dufour. Soltanto nel quarto conclusivo le bogliaschine riducono lo svantaggio grazie alla doppietta di Giulia Millo e alla rete di Rambaldi.

Il tabellino:

Plebiscito Padova – Bogliasco Bene 11-6

(Parziali: 3-0, 3-2, 3-1, 2-3)

Plebiscito Padova: Teani, Barzon 1, Savioli, Gottardo 1, Queirolo 1, Casson 1, A. Millo, Dario 2, Sohi 4, Savioli 1, Nencha, Tielmann, Giacon. All. Posterivo.

Bogliasco Bene: Falconi, Viacava, Zimmerman, Dufour 2, Trucco, G. Millo 2, Maggi, Rogondino, Boero 1, Rambaldi 1, Cocchiere, Casey, Malara. All. Sinatra.

Arbitri: Centineo e Taccini.

Note. Uscita per limite di falli Zimmerman nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Plebiscito 4 su 8, Bogliasco 3 su 8 più 2 rigori falliti.