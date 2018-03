Bogliasco. Ancora un’occasione sprecata per il Bogliasco Bene che nel 19° turno di Serie A1 cade 10-7 al cospetto del Posillipo dopo essere stato in vantaggio per tre quarti di gara.

Avanti fin dalla prima azione di gioco, nell’ultimo parziale i ragazzi di mister Bettini hanno spento letteralmente la luce, lasciando strada ad un avversario che in appena otto minuti ha saputo doppiare il numero di reti messe a segno nei 24 minuti precedenti.

Una sconfitta dura da digerire per come è maturata che riduce ulteriormente le residue speranze dei levantini di evitare i playout.

Partiti subito forte, grazie al doppio vantaggio firmato da Cimarosti e Lanzoni e successivamente ribadito da Monari, i liguri gestiscono bene i due tempi centrali, controllando il ritorno dei posillipini e mantenendo la rete di vantaggio con i gol di Sadovyy, Guidaldi e Lanzoni. Nell’ultimo quarto, però arriva il black out. Non basta il missile dalla distanza di Gambacorta per svegliare i bogliaschini che nei quattro minuti conclusivi subiscono le tre reti che costano l’ennesima sconfitta esterna di questa tribolata stagione.

“Male, molto male – commenta coach Daniele Bettini -. Abbiamo fatto un’ottima gara per tre tempi poi incredibilmente siamo spariti dalla vasca lasciando giocare solo i nostri avversari. Poteva essere la gara della svolta, è stata invece quella che probabilmente ci condanna ai playout. Guai tuttavia a mollare gli ormeggi in queste ultime gare. Il nostro compito deve essere ora quello di evitare quanto meno gli spareggi a tre squadre che per come si stanno mettendo le cose non sono affatto così improbabili“.

Il tabellino:

CN Posillipo – Bogliasco Bene 10-7

(Parziali: 2-3, 2-2, 1-1, 5-1)

CN Posillipo: Sudomlyak, Cuccovillo 1, Ramirez 1, Foglio 3, Mattiello 2, Picca, Iodice, Rossi, Briganti 2, Marziali, Irving, Saccoia 1, Negri. All. Brancaccio.

Bogliasco Bene: Prian, Ferrero, Di Somma, Lanzoni 2, Brambilla Di Civesio, Guidaldi 1, Gambacorta 1, Monari 1, Cimarosti 1, Fracas, Puccio, Sadovyy 1, Di Donna. All. Bettini.

Arbitri: Collantoni e Paoletti.

Note. Uscito per limite di falli Rossi nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Posillipo 4 su 13, Bogliasco 3 su 7 più 1 rigore segnato.