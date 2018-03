Blitz dei carabinieri alle Lavatrici e al Cep contro le occupazioni abusive: un arresto, tre denunce e un appartamento sequestrato

Genova. Un arresto per furto energia elettrica, tre denunce per occupazione abusiva di alloggi e un appartamento sequestrato. E’ questo il bilancio del blitz dei carabinieri della compagnia di Arenzano alle Lavatrici e al Cep, i due principali quartieri popolari del ponente genovese dove molti alloggi di proprietà di Arte vengono occupati da chi non ne ha titolo.

I controlli sono durati per tutta la giornata. Insieme ai militari erano presenti anche ispettori di Arte. L’uomo arrestato è un cittadino nigeriano pregiudicato, residente in via Novella: si era allacciato abusivamente alla rete elettrica. Domani sarà processato per direttissima.

Due gli appartamenti occupati abusivamente che hanno portato a tre denunce. In questo caso si tratta di cittadini italiani. Infine, su disposizione del gip del Tribunale di Genova, i militari hanno sequestrato un alloggio occupato abusivamente da un pregiudicato che solo un mese fa era già stato denunciato per invasione di edifici.