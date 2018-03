Chiavari. Quarta giornata di ritorno che vede il BIC Genova battere Bologna e consolidare il secondo posto grazie anche alla vittoria di Sassari ai danni del Parma che era appaiato ai biancorossi.

Domenica 25 marzo, presso il centro sportivo Acquarone di Chiavari, il BIC Genova si è imposto per 65 a 52 giocando una gara sulla carta meno difficile di quanto poi si è rivelata. Molta fisicità in campo con qualche scontro proibito di troppo e tanto nervosismo a fine gara, che poi si è risolto in una stretta di mano tra tutti.

Il BIC Genova gioca bene ed allunga nei primi due quarti, per poi controllare la partita e portarla a termine vittoriosamente. Da segnalare l’esordio di Valeria Petrilli per il BIC Genova che rompe l’emozione e gioca una buona partita mostrando carattere e non rinunciando alla lotta in ogni zona del campo.

Tre gare al termine di un campionato avvincente, tre finali dove non è concesso nessun errore per Genova, che vuole mantenere il secondo posto in classifica. La prossima sfida per i genovesi sarà sul campo del Torino, sabato 7 aprile.

Il tabellino:

BIC Genova – I Bradipi Circolo Dozza Bologna 65-52

(Parziali: 21-12, 18-7, 13-15, 10-18)

BIC Genova: Serio 25, Amasio 21, Arena 10, Puppo 4, Fiorino 2, Carbone, Mazzocca, Valli, Petrilli.

I Bradipi Circolo Dozza Bologna: Saldutto 6, Ventura 2, Marrone 11, Ahmethodzic 19, Forcione 14.

I risultati dell’11ª giornata:

Omal Icaro Basket Brescia – Basket Seregno Gelsia 36-60

Laumas Elettronica GiocoParma – Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari 75-80

BIC Genova – I Bradipi Circolo Dozza Bologna 65-52

HC Uicep Istituto Fisioterapico Torino – Bulla Sport Ospedale G. Verdi 58-38

La classifica del girone A:

1° Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari 22

2° BIC Genova 18

3° Laumas Elettronica GiocoParma 16

4° Basket Seregno Gelsia 12

5° Bulla Sport Ospedale G. Verdi 8

6° HC Uicep Istituto Fisioterapico Torino 6

7° I Bradipi Circolo Dozza Bologna 4

8° Omal Icaro Basket Brescia 2