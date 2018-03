Bic Genova: non riesce l’impresa sul campo dell’imbattuta capolista Sassari

Genova. La gara più difficile dopo una lunga trasferta. Il Bic Genova ha messo anima e corpo in una sfida che al termine del primo quarto la vedeva in vantaggio. Poi l’allungo di Sassari è stato netto nel secondo e terzo tempo. Alla fine i sardi si sono imposti con 23 lunghezze di scarto, conquistando la decima vittoria in altrettante partite.

La formazione genovese esce comunque dal campo a testa alta, lottando fino all’ultima palla giocando un buon quarto tempo. Nonostante la sconfitta, la squadra di coach Amasio rimane al secondo posto, con Parma che l’ha affiancata nel punteggio.

Sarà un fine di campionato bollente, nel quale domenica 21 aprile proprio Parma verrà a giocarsi tutto nell’ultima partita a Genova. Ancora quattro partite da disputare, tutte importanti e tutte decisive per poter chiudere la stagione sul secondo gradino del podio.

Il prossimo turno vedrà impegnato il Bic Genova in casa, presso il Centro Benedetto Acquarone di Chiavari, sabato 24 marzo alle ore 16 contro Bologna.

Il tabellino:

Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari – Bic Genova 76-53

(Parziali: 13-15, 21-11, 23-12, 19-15)

Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari: Raimondi 26, Simula 12, Spanu 8, Arghittu, Sejmenovic 20, Butkevicius 9, Langiu, Curcio, Gaias. All. Fabio Raimondi.

Bic Genova: Serio 12, Fiorino 2, Arena 2, Puppo 6, Amasio 30, Carbone, Mazzocca. All. John Amasio.

Arbitri: Pisanu e Milletti.

I risultati della 10ª giornata:

I Bradipi Circolo Dozza Bologna – HC Uicep Istituto Fisioterapico Torino 48-50

Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari – BIC Genova 76-53

Bulla Sport Ospedale G. Verdi – Omal Icaro Basket Brescia 48-37

Basket Seregno Gelsia – Laumas Elettronica GiocoParma 54-80

La classifica del girone A:

1° Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari 20

2° BIC Genova 16

2° Laumas Elettronica GiocoParma 16

4° Basket Seregno Gelsia 10

5° HC Uicep Istituto Fisioterapico Torino 6

5° Bulla Sport Ospedale G. Verdi 6

7° I Bradipi Circolo Dozza Bologna 4

8° Omal Icaro Basket Brescia 2