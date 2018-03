Basket Pegli: vincono Under 15 Eccellenza e Under 16 femminile

Genova. Weekend molto intenso per le varie formazioni del Basket Pegli. Inizia venerdì sera l’Under 16 maschile, capolista del proprio girone, che subisce una sconfitta di misura contro gli inseguitori del My Basket “A”. Al momento la sconfitta è ininfluente per la classifica, ma sarà necessario non commettere più passi falsi nelle prossime partite per non farsi superare. Punteggio finale 66-68.

Sempre venerdì l’Under 16 femminile fallisce il match point per il primo posto venendo sconfitta a Spezia per 56-39. Pronto riscatto il giorno successivo in casa del Meeting regolato con un perentorio 76-34. Questo il commento di coach Torchia alle due prove delle ragazze: “Contro Academy non giochiamo all’altezza di quanto l’impegno richieda. Un approccio troppo preoccupato ci fa litigare con il ferro in situazioni davvero facili e le avversarie scappano via per l’allungo già decisivo. Vani infatti i timidi tentativi di rientrare in partita. Il giorno dopo incontriamo il Meeting con tante 2004 in campo a causa delle assenze forzate di infortunate e ammalate. La gara, senza troppi sussulti mantiene il trend iniziale e permette ad alcune, di recuperare un po’ di fiducia ed ad altre di masticare un bel po’ di minuti con le ‘’grandi’’.

Dopo un sabato di riposo domenica mattina scende in campo al PalaCus di Torino contro l’Auxilium l’Under 15 Eccellenza (nella foto) che porta a casa l’ennesimo referto rosa con il punteggio di 50-72. Questo il commento di un soddisfatto coach Ambrosini: “Siamo molto contenti per la partita che arriva dopo una settimana particolare. Avendo il solo obiettivo di continuare il nostro percorso di crescita. La partita è iniziata (come spesso accade) in salita ma azione dopo azione la squadra ha capito come giocare in attacco e in difesa. Ora la testa deve andare all’ultima partita con l’obiettivo di rimanere imbattuti nel girone di coppa.”

Nel tardo pomeriggio la prima squadra scende in campo al PalaSharkers contro la Pallacanestro Vado nella fase playoff del campionato di C Silver con l’obbiettivo di dare continuità alle ultime positive prestazioni e di onorare l’ultima partita interna dell’anno. Obbiettivo centrato, almeno in parte. Se da una parte si è apprezzato l’entusiasmo e l’abnegazione dei più giovani e di alcuni senior dal grande cuore che hanno fatto in modo di riportare il punteggio dentro una dimensione accettabile e giusta per quanto si era visto in campo, dall’altra non si può che rimanere molto delusi dall’atteggiamento poco costruttivo e rispettoso verso compagni e panchina di alcuni che sulla carta, ma solo sulla carta, dovrebbero essere i perni ed i trascinatori del gruppo. Si auspica un forte esame di coscienza da parte di questi ragazzi, per poter chiudere in modo positivo un annata difficile ma che è andata sicuramente oltre le più rosse aspettative di tutti. Vince Vado per 56-68.

Sempre in serata l’Under 18 regionale molto rimaneggiata gioca una buona partita per tre quarti contro Virtus Genova salvo poi crollare all’ultimo perdendo per 61-38 in casa di Virtus Genova. Questo il commento di coach Ambrosini: “Abbiamo cercato di allungare l’attacco avversario con la pressione difensiva e per 25 minuti siamo riusciti in questo intento rimanendo in gara punto a punto con una formazione al momento più attrezzata. Successivamente però la zona dei padroni di casa ha evidenziato i nostri limiti caratteriali ed evidenziato le nostre insicurezze. Dispiace perché un finale diverso sarebbe stato utile per la crescita di consapevolezza di questo gruppo”.

I tabellini:

Under 15 Eccellenza

Auxilium Pallacanestro Torino – Basket Pegli 50-72

(Parziali: 17-12; 23-32; 35-48)

Auxilium Pallacanestro Torino: Bargossi, Odetti, Porcella 2, Vincini 11, Unia 2, Greco 10, Macis 8, Massera 2, Anfossi 14, Mosca, Adriano 1. All. Raho, ass. Toso.

Basket Pegli: Schiano 10, Ventura 13, Facco 3, Devoto, Bruzzone 9, Notari 4, Bertagna, Vagnati 15, De Natale 4, Augliera 14. All. Ambrosini, ass. Piastra.

Serie C Silver

Basket Pegli – Azimut Pallacanestro Vado 56-68

(Parziali: 8-18; 19-42; 39-55)

Basket Pegli: Penna 18, A. Zaio 5, Corba 4, Moggio, Poggi, Nicoletti, S. Brichetto 7, Mozzone, Bochicchio 10, M. Zaio 2, Grillo 10. All. Piastra, ass. Griffanti e Pozzi.

Azimut Pallacanestro Vado: Jancic 8, Lo Piccolo 1, Pelegi 2, Pesce 10, Cerisola 16, Fazio 10, Pintus 7, Brignolo 7, Tsetserukou 1, Anaekwe 6. All. Costa, ass. R. Dagliano e S. Dagliano.

Arbitri: Vozzella (Andora) e Mariani (Genova).