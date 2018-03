Basket, il BIC Genova batte Seregno: ora la sfida con Sassari per il primo posto

Chiavari. Seconda giornata di ritorno che vede il BIC Genova battere Seregno, rafforzare la seconda posizione in classifica e rivolgere già la testa alla sfida più difficile, quella che la vedrà scontrarsi con Sassari per il primo posto.

Ieri, domenica 4 marzo, presso il centro sportivo Acquarone di Chiavari, il BIC Genova si è imposto per 78 a 53 giocando una gara regolare e sulla carta più difficile di quanto poi si è visto sul campo.

La squadra biancorossa continua a macinare punti, buone giocate individuali e mette in mostra un ottimo collettivo che la rende difficile da battere.

Quattro tempi giocati bene senza mai cedere, infatti già nel secondo quarto il BIC Genova ha messo il risultato in cassaforte per poi giocare terzo e quarto con più serenità.

Nel girone A sono state due le partite rinviate, Sassari in trasferta a Torino stravince ed ora ritorna in Sardegna per preparare la sfida contro Genova che si giocherà sabato 17 marzo alle ore 16.

Il tabellino:

Bic Genova – Basket Seregno Gelsia 78-53

(Parziali: 25-18; 39-22; 61-38)

Bic Genova: Serio 38, Amasio 26, Arena 6, Puppo 6, Mazzocca 2.

Basket Seregno Gelsia: Sala 3, Molteni 15, Haido 5, Porta 9, Diouf 21.