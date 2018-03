Bargagli, danno fuoco a una discarica abusiva ma il rogo gli sfugge di mano: intervento di vigili del fuoco e carabinieri

Genova. Intorno alle 17 di questo pomeriggio due squadre dei vigili del fuoco di Genova, con tanto di autobotte, sono dovuti intervenire a Bargagli, in Val Bisagno, per un incendio vicino a un bosco. E’ successo in via Dei Partigiani.

Giunti sul posto si sono accorti che a prendere fuoco era stata della spazzatura, una grande quantità, in sostanza una discarica abusiva creata da alcuni uomini di nazionalità straniera.

Il lavoro di spegnimento del rogo non è stato semplice. Nel frattempo sul posto sono arrivati anche i carabinieri forestali che hanno inseguito e bloccato i due uomini responsabili dell’incendio.