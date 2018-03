Bando ristorazione scolastica, domattina a Tursi la protesta delle cuoche: presidio e volantinaggio per chiedere un incontro a Bucci

Genova. Presidio con volantinaggio davanti a Palazzo Tursi domani mattina per ridiscutere alcuni aspetti del nuovo capitolato d’appalto in tema di mense scolastiche. A proclamarli la Filcams Cgil che lamenta la mancata risposta di Tursi alla richiesta di un incontro urgente.

I sindacati, con una lettera aperta, avevano sollecitato il Comune di Genova, nella persona del sindaco Bucci e dell’assessore Fassio, a una convocazione per dare ai lavoratori la possibilità di esprimere le preoccupazioni in vista del cambio di appalto, e a considerare le proposte di modifica al bando di gara e al capitolato in materia di lavoro e occupazione,

“Chiediamo il ritiro con proroga della gara al fine di poter fattivamente accordare modifiche condivise – spiega il sindacato – anche perché pensiamo che vi sia ancora spazio per quell’incontro che i lavoratori si aspettano dal sindaco Bucci e dall’assessore Fassio, al momento disatteso”. Rispetto al nuovo bando sulla ristorazione scolastica la Filcams lamenta anzitutto il mancato inasprimento delle penali: “Sosteniamo che una sanzione di 500 euro alle aziende per ogni inosservanza delle norme di legge relative al personale e/o per la mancata applicazione dei contratti collettivi, non rispetti assolutamente l’idea di sanzione che avevamo espresso in più occasioni al Comune, tanto più che non è prevista l’aggravante della recidiva sulla quale avevamo insistito fortemente”.

Altra critica pesante riguarda la clausola sociale di salvaguardia occupazionale dove i sindacati avevano chiesto di replicare quanto presente nel capitolato precedente: “Il Comune la riporta come da nostra richiesta sul capitolato d’appalto -spiegano – mentre sul bando di gara scrive pari passo la clausola sociale così come espressa nel codice degli appalti e nel bando tipo dell’Anac, privilegiando la libertà di impresa sulla salvaguardia occupazionale”. Disappunto anche sulla tipologia di contratti da applicare”.

Domani mattina alle 11, in contemporanea con il presidio, gli assessori Piciocchi e Fassio presenteranno il nuovo bando in una conferenza stampa.