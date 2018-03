Genova. Balú era il cane di un anziano signore che poche settimane fa è venuto a mancare. Nessun parente si è fatto avanti per ereditare quella creatura rimasta sola e così è arrivato al Canile del Gazzo. Non è più giovane, ma è sano, vivace e tanto affettuoso. Non lasciamolo senza una famiglia! Per appuntamenti chiamare o inviare messaggio a Fausta 3474545256

Clooney a breve rimarrà senza casa, è un micio sterilizzato di un anno e mezzo, vive con una persona anziana che a breve verrà ricoverata, è molto dolce e mansueto. Gli troviamo una nuova famiglia?

Per informazioni chiamare o inviare messaggio a Paola 3473312558 o scrivere una e-mail all’indirizzo caniledelgazzo@libero.it