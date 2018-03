Genova. Dalle parole di Rino Gattuso si capisce com’è andato questo Genoa-Milan che ha lasciato a bocca asciutta i rossoblù nonostante il match ben giocato, tanto che il Genoa è uscito tra gli applausi del Ferraris: “Sapevamo che il Genoa è squadra viva, ben allenata con una grande tifoseria, potevamo anche perderla questa partita”.

Davide Ballardini commenta la sconfitta in zona Cesarini analizzando soprattutto gli ultimi 15 minuti: “Abbiamo fatto una buona partita: negli ultimi 15 minuti ci siamo abbassati troppo, abbiamo concesso troppo a una squadra di qualità. Questo è l’unico aspetto negativo di oggi”. Il Genoa ha giocato con generosità e per 75 minuti è riuscito a rompere le trame avversarie: “Il Genoa deve sempre avere questa voglia di non far giocare gli avversari. Nell’occasione del gol, su Suso si poteva accorciare e impedire di fargli fare il cross di sinistro ma di destro. Due minuti prima potevamo far gol con Lapadula”. La sostituzione di Pandev non ha fatto bene alla squadra, che ha cominciato a perdere in possesso e ad andare in affanno. Il mister risponde così: “Volevamo avere un giocatore fresco, un centrocampista con qualità del palleggio per gestire meglio le ripartenze”.

Sul gol annullato – pare non proprio irregolare – Ballardini non si esprime: “Non ho potuto ancora rivederlo”. Dopo due sconfitte consecutive il Genoa ora è atteso alla prova della dura trasferta a Napoli.