Auto storiche, le “vecchie signore” arrivano a Sestri, pronte a sfidarsi ancora

Genova. Una cinquantina di auto storiche provenienti dalle regioni limitrofe sono pronte a regalare emozioni sabato prossimo presso la Marina Genova, la spettacolare area ricavata tra la pista di rullaggio dell’Aeroporto Cristoforo Colombo e le banchine per maxi yatch.

L’occasione è data dalla tradizionale manifestazione di regolarità organizzata con sapienza e passione dal Veteran Car Club Ligure. Novità di quest’anno sarà l’allestimento di due percorsi differenti, delimitati dalle balle di paglia, che dovranno essere affrontati tre volte.

Il programma prevede l’arrivo delle old cars in mattinata. A partire dalle 10.30 sono previste le iscrizioni e le verifiche, con le vetture parcheggiate sulle banchine, accanto alle imbarcazioni, per la gioia degli appassionati che avranno quindi l’opportunità di ammirarle e fotografarle da vicino.

Nel primo pomeriggio inizierà lo spettacolo motoristico a quattro ruote. Le auto storiche dovranno percorrere tratti di strada in un tempo imposto con penalità sia in anticipo che in ritardo con rilevamenti di passaggio al centesimo di secondo. La giornata si concluderà con la cena e la premiazione.