Autismo, lunedì 2 aprile la Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo. Tutti gli eventi

Genova. Il 2 aprile si celebra la Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo proclamata nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione della Nazioni Unite con l’obiettivo di richiamare l’attenzione del mondo sull’autismo, un disturbo pervasivo dello sviluppo che colpisce decine di milioni di persone.

A livello mondiale vengono organizzate diverse iniziative di sensibilizzazione e informazione. Il colore simbolo della giornata è il Blu; nell’ambito della campagna “Liguria Blu”, quest’anno saranno illuminate la fontana di piazza De Ferrari e la Lanterna di Genova e molte altre piazze e fontane dei comuni liguri.

SABATO 24 MARZO

ORE 10.00 – 19.00 FESTA IN PIAZZA DE FERRARI L’evento realizzato in collaborazione con il Comune di Genova ha il patrocinio della Regione Liguria. Una giornata di musica e balli per sensibilizzare la cittadinanza e far conoscere il tema dell’autismo, l’associazione e il volontariato. In particolare, al mattino si esibiranno: scuola di Ballo Active Dance, Coro di Sant’Eusebio, Swingin’ Genova, Coro Mani Bianche Chiavari, Danza del Ventre.

Al pomeriggio: Coro Cantolibero diretto da Gianni Martini, Self Acoustic, Lobina, Passi e Ripassi, Mladen, Beernarda. Esibizione di ballo e canto a cura dei Blue Puzzles e della Polisportiva di Quiliano. Alle 16,40 lancio di palloncini blu.

Per tutta la giornata i volontari di Angsa Liguria saranno presenti negli stand informativi in piazza De Ferrari. Chi desidera sostenere le attività dell’associazione potrà acquistare le t-shirt della giornata dell’Autismo, oggetti di ceramica decorati da persone con autismo e le uova di Pasqua Blu.

In caso di condizioni meteo avverse l’evento sarà rimandato al giorno dopo, domenica 25 marzo.

ORE 19.00 PALAZZO DUCALE – Atrio: inaugurazione mostra fotografica “TUTTI I COLORI DELLO SPETTRO” di Michela Razza e della Mostra “A tu per tu con Ligabue” con gli elaborati del liceo Paul Klee.

La mostra espone sia le fotografie scattate ai bambini e ai ragazzi dell’Associazioni e gli elaborati del Liceo Klee realizzati nell’ambito di un progetto di integrazione tra ragazzi con autismo e i loro compagni. La mostra è a ingresso libero dal 24 al 30 marzo in orario 10 – 19.

DOMENICA 25 MARZO: Gazebo informativo e di raccolta fondi in piazza San Lorenzo. Nel pomeriggio esibizione dei Blue Puzzles, un gruppo di genitori e amici che sostiene Angsa Liguria ballando.

SABATO 31 MARZO

ORE 15 TEATRO ALTROVE Proiezione di “Pita” e “Autismo: una diagnosi 100.000 volti” ”, vincitore di 10 premi internazionali tra cui l’Entr’2 Marches di Cannes. Ingresso gratuito.

ORE 17 visita guidata gratuita del centro storico genovese a cura dell’ass. Carruggi a Colori durante il trasferimento dal Teatro a Palazzo Ducale.

ORE 18 PALAZZO DUCALE – Spazio Aperto: inaugurazione della mostra fotografica “Accogliere la diversità, comprendere il disturbo” di Nicolò Metti, in collaborazione con le Associazioni Philos e Guardami negli occhi. La mostra è a ingresso libero dal 1 al 7 aprile in orario 10 – 19.

LUNEDI 2 APRILE: Durante tutta la Giornata Mondiale l’associazione sarà presente con un punto informativo e di raccolta fondi in piazza de Ferrari. Nel pomeriggio esibizione dei Blue Puzzles.

Tutti gli aggiornamenti sulle iniziative saranno disponibili sulla pagina facebook Angsa Liguria e sul sito www.angsaliguria.it