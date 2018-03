Aurelia, riaperto a senso unico alternato tratto tra Sestri Levante e Lavagna

Genova. Il tratto precedentemente chiuso fra Sestri Levante e Lavagna, in provincia di Genova, causa intensa mareggiata, è stato riaperto per l’attenuazione del fenomeno che ha consentito il ripristino in sicurezza della viabilità.

Il transito è temporaneamente gestito mediante senso unico alternato regolato da impianto semaforico, e non si possono escludere ripercussioni sul traffico veicolare.

Questa mattina la strada era stata interdetta per la spettacolare, ma pericolosa mareggiata che ha colpito la costa ligure.